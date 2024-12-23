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Наумов Иван Яковлев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Наумов Иван Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2437-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.04.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
27.04.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 167
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Сердюков Василий Григорьев
Отец - Сердюков Григорий Феодоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Сердюкова Гликерия Феодорова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наумов Иван Яковлев, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сердюкова Праскева Григорьева, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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