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Ларин Иван Семенов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ларин Иван Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2435-р
Роль персоны
Отец
Дата события
17.04.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
18.04.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Ларин Георгий Иванов
Отец - Ларин Иван Семенов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Дария Ильина (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ларина Ксения Стефанова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Хрусталев Василий Ильин, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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