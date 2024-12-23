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Елизавета Игнатиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Елизавета Игнатиева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2426-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.03.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
31.03.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Елизавета Игнатиева
Отец - Понкратов Игнатий Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Понкратова Елизавета Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лаврентиева Анна Феодотова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Евфимий и Елизавета близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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