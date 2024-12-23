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Наумова Екатерина Сафронова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Наумова Екатерина Сафронова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2425-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.03.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
31.03.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Понкратов Евфимий Игнатиев
Отец - Понкратов Игнатий Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Понкратова Елизавета Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Дмитриев, воспитанник Московского Воспитательного Дома (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наумова Екатерина Сафронова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Евфимий и Елизавета близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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