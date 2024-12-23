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Богомолов Иоанн Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолов Иоанн Матвеев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2424-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.03.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.03.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Богомолов Иоанн Матвеев
Отец - Богомолов Матвей Семенов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Богомолова Матрона Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Захарова Татиана Васильева, крестьянская девица (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Исаев Иван Стефанов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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