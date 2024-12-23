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Болотников Иван Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Болотников Иван Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2421-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.03.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
22.03.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 163
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Мария Константинова
Отец - Виноградов Константин Дмитриев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Виноградова Анна Петрова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Болотников Иван Петров, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Болотникова Евдокия Константинова, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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