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Букин Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Букин Василий Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2420-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.03.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
20.03.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 163
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Букин Василий Иванов
Отец - Букин Иван Ларионов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Букина Ирина Григорьева (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Букин Родион Иванов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Букина Анастасия Иванова, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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