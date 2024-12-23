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Блохин Гавриил Артемьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Блохин Гавриил Артемьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2417-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.02.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.02.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 162
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Жуков Феодор Семенов
Отец - Жуков Семен Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Жукова Параскева Артемьева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Блохин Гавриил Артемьев, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Жукова Пелагея Семенова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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