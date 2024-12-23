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Седамерихин Коонстатин Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Седамерихин Коонстатин Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2416-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.02.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
23.02.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 162
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Евдокия Никанорова
Отец - Ермилов Никанор Сергеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ермилова Анна Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зернова Елизавета Васильева, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Седамерихин Коонстатин Васильев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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