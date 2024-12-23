Варварина Мария Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарварина Мария Александрова

Варварина Мария Александрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Варварина Мария Александрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2412-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.02.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
18.02.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 161
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 жен
Урожд. - Евдокия Васильева
Отец - Варварин Василий Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Варварина Мария Александрова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Климова Пелагея Григорьева, крестьянская девица (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Костюхин Сергей Александров, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.