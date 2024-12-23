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Горелов Степан Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Горелов Степан Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2411-р
Роль персоны
Отец
Дата события
31.01.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.02.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 161
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Анна Степанова
Отец - Горелов Степан Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Горелова Дария Васильева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Волков Иван Николаев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Малютина Александра Егорова, крестьянская вдова (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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