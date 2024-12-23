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Анна Прокопиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Прокопиева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2410-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.01.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.01.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 161
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Анна Прокопиева
Отец - Рагуленков Прокопий Гавриилов, из крестьян запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Рагуленкова Ольга Петрова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Рагуленков Иван Алексеев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Рагуленкова Татиана Алексеева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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