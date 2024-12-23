Пушков Василий Васильев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Пушков Василий Васильев
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2409-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 20.01.1897
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Нас. пункт приписки
- Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 20.01.1897
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 161
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Пушков Василий Васильев
Отец - Пушков Василий Алексеев, из крестьян состоящий на военной службе ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пушкова Евдокия Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Грибова Евдокия Алексеева, крестьянская жена (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Мурашев Семен Михайлов, из крестьян запасной рядовой (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: по отнош. ?? Можай. почтов. Тел конторы августа ?? г. № 2418
- Примечание / Дополнительно
- по отнош. ?? Можай. почтов. Тел конторы августа ?? г. № 2418
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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