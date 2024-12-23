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Ивленков Стефан Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ивленков Стефан Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2408-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.01.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
15.01.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Мария Стефанова
Отец - Ивленков Стефан Григорьев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ивленкова Евдокия Иванова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ивленков Стефан Григорьев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ивленкова Елена Стефанова, крестьянская жена (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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