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Шеленина Анна Матвеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Шеленина Анна Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2404-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.01.1897
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
01.01.1897
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2742, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Татиана Васильева
Отец - Шеленин Василий Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Шеленина Анна Матвеева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Шеленин Константи Андреев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Шеленина Ольга Николаева, крестьянская жена (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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