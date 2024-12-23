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Кузин Иван Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кузин Иван Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2403-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.12.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
30.12.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 175
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Сердюков Василий Егоров
Отец - Сердюков Егор Егоров, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Сердюкова Мария Васильева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ивленкова Феодосия Григорьева, крестьянская девица (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кузин Иван Васильев, крестьянский сын (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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