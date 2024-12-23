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Шилдина Ирина Николаева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Шилдина Ирина Николаева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2400-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.12.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.12.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 174
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Шилдин Даниил
Мать - Шилдина Ирина Николаева, крестьянская вдова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Крупенин Иван Алексеев, запасной рядовой ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденный
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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