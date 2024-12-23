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Луковников Иоанн Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Луковников Иоанн Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2394-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.11.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
13.11.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 172
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 муж
Урожд. - Луковников Иоанн Иванов
Отец - Луковников Иван Дмитриев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Луковникова Анастасия Гавриилова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Луковникова Александра Никитина, крестьянская жена (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сукновалов Петр Стефанов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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