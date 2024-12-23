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Байков Иоанн Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Байков Иоанн Алексеев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2392-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.11.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.11.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 172
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 муж
Урожд. - Байков Иоанн Алексеев
Отец - Байков Алексей Андреев, из крестьян находящийся на действительной службе рядовой ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Наталия Владимирова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Абрамов Иоаким Иванов, крестьянин (д. Юрьково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Серова Анастасия Андреева, крестьянская жена (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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