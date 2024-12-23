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Кочарыгина Ефросиния Никанорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кочарыгина Ефросиния Никанорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2389-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.11.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.11.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 171
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Матрона Михайлова
Отец - Баринов Михаил Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Баринова Пелагия Никифорова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Баринов Матвей Григорьев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кочарыгина Ефросиния Никанорова, крестьянская девица (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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