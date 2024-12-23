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Борисова Наталия Ильина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Борисова Наталия Ильина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2387-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.11.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
05.11.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 171
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 муж
Урожд. - Русаков Михаил Васильев
Отец - Русаков Василий Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Русакова Анастасия Савельева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Борисова Наталия Ильина, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Филиппов Дмитрий Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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