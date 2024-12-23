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Егорова Александра Никифорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Егорова Александра Никифорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2386-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.10.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
23.10.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 жен
Урожд. - Параскева Михайлова
Отец - Егоров Михаил Егоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Егорова Александра Никифорова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Баранова Мария Александрова, крестьянская жена (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Егоров Михаил Михайлов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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