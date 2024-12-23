Рожков Сергий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожков Сергий Михайлов

Рожков Сергий Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рожков Сергий Михайлов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2382-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
06.10.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
07.10.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 170
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Рожков Сергий Михайлов
Отец - Рожков Михаил Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Ксения Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Котелина Ольга Васильева, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Рожков Петр Егоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.