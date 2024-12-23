Блохин Иван Димитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлохин Иван Димитриев

Блохин Иван Димитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Блохин Иван Димитриев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2376-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.09.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.09.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 168
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Ларин Михаил Андреев
Отец - Ларин Андрей Андреев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ларина Александра Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Блохин Иван Димитриев, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зернова Дария Михайлова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.