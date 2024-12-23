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Комлев Димитрий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Комлев Димитрий Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2373-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.09.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
19.09.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 168
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 муж
Урожд. - Комлев Димитрий Иванов
Отец - Комлев Иван Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Комлева Надежда Стефанова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Бодрова Анастасия Стефанова, крестьянская девица (д. Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Тимонин Иван Никифоров, крестьянин (д. Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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