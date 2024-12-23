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Козлова Наталия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Козлова Наталия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2371-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.09.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
13.09.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 167
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Картышев Иоанн Александров
Отец - Картышев Александр Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Картышева Матрена Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Козлова Наталия Иванова, крестьянская девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Лысенков Иван Матвеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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