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Пугачева Анна Семенова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пугачева Анна Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2370-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.08.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
31.08.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 167
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Пугачев Иоаким Семенов
Отец - Пугачев Семен Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пугачева Евдокия Васильева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пугачев Николай Семенов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пугачева Анна Семенова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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