Владимир Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимир Андреев

Владимир Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Владимир Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2369-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.08.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
28.08.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 167
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Марфа Владимирова
Отец - Владимир Андреев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Анастасия Никифорова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Буров Николай Никифоров, крестьянский сын (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кондратиева Анна Родионова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.