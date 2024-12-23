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Суханов Егор Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Суханов Егор Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2368-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.08.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.08.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 167
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Суханов Иоанн Егоров
Отец - Суханов Егор Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Суханова Елена Васильева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колганова Матрена Иванова, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Суханов Николай Константинов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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