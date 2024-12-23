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Токарнов Николай Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Токарнов Николай Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2367-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.08.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
18.08.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Чураков Иоанн Семенов
Отец - Чураков Семен Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чуракова Анастасия Григорьева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Климова Пелагея Григорьева, крестьянская девица (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Токарнов Николай Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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