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Рожкова Ирина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рожкова Ирина Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2365-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.08.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
10.08.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Васса Егорова
Отец - Рожков Егор Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Ирина Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Рожкова Ксения Иванова, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Солиднов Никифор Петров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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