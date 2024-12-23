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Осипов Николай Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Осипов Николай Матвеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2362-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.08.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
04.08.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 166
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Евдокия Николаева
Отец - Осипов Николай Матвеев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Осипова Анастасия Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Горлов Семен Иванов, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Горлова Ирина Иванова, крестьянская девица (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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