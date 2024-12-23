Евдокия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Филиппова

Евдокия Филиппова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евдокия Филиппова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2361-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.08.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
04.08.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 165
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Евдокия Филиппова
Отец - Прусаков Филипп Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Прусакова Варвара Яковлева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Прусакова Матрена Филиппова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сысоев Иван Васильев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.