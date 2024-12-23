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Евдокия Лаврентьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евдокия Лаврентьева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2358-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.07.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
28.07.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 165
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Евдокия Лаврентьева
Отец - Данилин Лаврентий Егоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Данилина Феодосия Андреева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бадаев Стефан Андреев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Бадаева Зинаида Дмитриева, крестьянка (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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