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Замолотчиков Михаил Козмин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Замолотчиков Михаил Козмин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2356-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.07.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
25.07.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 164
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Евдокия Михайлова
Отец - Замолотчиков Михаил Козмин, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Замолотчикова Акилина Егорова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Замолотчиков Иван Козмин, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Замолотчикова Евдокия Козмина, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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