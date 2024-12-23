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Лачникова Александра Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лачникова Александра Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2347-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.06.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
14.06.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 163
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Леханов Иоанн Иванов
Отец - Леханов Иван Фаддеев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Леханова Татиана Михайлова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лачникова Александра Михайлова, крестьянская жена (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Леханов Михаил Иванов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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