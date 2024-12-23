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Кротова Екатерина Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кротова Екатерина Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2343-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.05.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
23.04.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 162
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Елена Феодорова
Отец - Кротов Феодор Иванов, крестьянин (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Кротова Екатерина Михайлова (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Абалихин Феодор Петров, крестьянский сын (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Сердюкова Гликерия Феодорова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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