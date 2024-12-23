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Козанова Евдокия Ильина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Козанова Евдокия Ильина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2341-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.05.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
10.05.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 161
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Козанов Константин Васильев
Отец - Козанов Василий Николаев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Козанова Евдокия Ильина (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Сидякин Николай Яковлев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Цыцарева Мария Николаева, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Выс. 04.04.50 г.
Примечание / Дополнительно
Выс. 04.04.50 г.
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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