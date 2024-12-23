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Григорьев Сергей Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Григорьев Сергей Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2340-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.05.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
10.05.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 161
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Елена Сергеева
Отец - Григорьев Сергей Григорьев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Григорьева Матрена Николаева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Суханов Егор Николаев, из крестьян состоящий на действительной службе (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Суханова Ирина Иванова, крестьянская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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