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Белов Алексей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Белов Алексей Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2339-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.05.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
05.05.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 161
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Белов Николай Алексеев
Отец - Белов Алексей Иванов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Белова Агафия Яковлева (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Белова Евдокия Алексеева, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бурлаков Евфимий Феодоров, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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