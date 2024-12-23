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Колотушкин Егор Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Колотушкин Егор Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2338-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.05.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.05.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 161
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Колотушкин Николай Егоров
Отец - Колотушкин Егор Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Колотушкина Мария Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Бокина Марфа Иванова, крестьянская девица (д. Хорошилово, Елмановская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Иван Григорьев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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