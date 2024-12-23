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Козлова Ирина Павлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Козлова Ирина Павлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2336-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.04.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
23.04.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 160
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Козлов Георгий Николаев
Отец - Козлов Николай Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Козлова Ирина Павлова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бондарев Александр Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кряквина Анна Андреева, крестьянская жена (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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