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Александра Андреева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Андреева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2331-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.04.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
15.04.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 159
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Александра Андреева
Отец - Байков Андрей Андреев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Мария Николаева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Байков Николай Алексеев, из крестьян запасной унтер офицер ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Козлова Мария Михайлова, крестьянская девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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