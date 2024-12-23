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Чунов Егор Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чунов Егор Егоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2330-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.04.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
14.04.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 159
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Александра Иванова
Отец - Никитин Иван Михайлов, из крестьян запасной рядовой (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Никитина Дария Сергеева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Никитина Дария Егорова, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Чунов Егор Егоров, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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