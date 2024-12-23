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Чекмарев Козма Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чекмарев Козма Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2329-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.04.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
14.04.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 159
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Чекмарев Симеон Козмин
Отец - Чекмарев Козма Григорьев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Чекмарева Надежда Петрова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Леханов Семен Фаддеев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Фантерова Мария Иванова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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