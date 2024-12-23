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Замолотчиков Василий Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Замолотчиков Василий Дмитриев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2326-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.04.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
08.04.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 158
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Замолотчиков Василий Дмитриев
Отец - Замолотчиков Дмитрий Корнилиев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Замолотчикова Параскева Григорьева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Григорьева, крестьянская жена (д. Ханево, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ивленков Степан Григорьев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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