Мурашев Семен Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурашев Семен Михайлов

Мурашев Семен Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мурашев Семен Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2325-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.04.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
07.04.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 158
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Александра Иванова
Отец - Пискарев Иван Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пискарева Пелагея Димитриева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Мурашев Семен Михайлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пушкова Евдокия Дмитриева, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.