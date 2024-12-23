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Чекмарева Екатерина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чекмарева Екатерина Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2324-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.04.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
06.04.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 158
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Ирина Иродионова
Отец - Чекмарев Иродион Гавриилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Чекмарева Екатерина Иванова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Лихотов Николай Иванов, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Чекмарева Наталия Иванова, крестьянская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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