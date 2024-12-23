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Цыцарева Анна Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Цыцарева Анна Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2323-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.04.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.04.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 157
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Картышев Георгий Михайлов
Отец - Картышев Михаил Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Картышева Надежда Иванова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Картышев Иван Михайлов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Цыцарева Анна Иванова, крестьянская жена (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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