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Чураков Петр Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чураков Петр Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2322-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.04.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
04.04.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 157
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Чураков Василий Петров
Отец - Чураков Петр Николаев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чуракова Марфа Андреева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Логачев Иван Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Чуракова Евдокия Иоакимова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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